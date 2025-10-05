نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس نقابة الصحفيين ينعقد بمقر جريدة الوفد بعد انتهاء أزمة الأجور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين، انعقاد اجتماع مجلس النقابة الدوري، اليوم، بمقر جريدة الوفد، بعد انتهاء أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “مجلس النقابة ينعقد بمقر جريدة الوفد، والصحفيون يبدأون في صرف فروق رواتبهم، شكرًا لكل من ساهم في خروج هذا المشهد بصورة تليق بالصحفيين وحزب الوفد العريق”.

وكان قد كشف خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن توقيع اتفاق تسوية بين حزب الوفد ونقابة الصحفيين، يقضي بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين، وزيادة مرتبات جميع العاملين بحد أدنى 3500 جنيهًا، وهو ما تعزز بموافقة المكتب التنفيذي للحزب على الاتفاق.

وقال أمي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “شكرًا لكل الزملاء في الوفد، شكرًا للدكتور عبدالسند يمامة، شكرًا للجنة النقابية بالوفد، شكرًا لأعضاء المكتب التنفيذي لحزب الوفد العريق، شكرًا دكتور أيمن محسب، وشكرًا لكل من بذل جهدًا، ولكل من تضامن مع مطالب الزملاء، وفي انتظار استكمال خطوات تنفيذ الاتفاق”.

وكان الزملاء الصحفيين والعاملين في مؤسسة الوفد الإعلامية، قد دخلوا في اعتصام مفتوح لمدة خمسة أيام؛ لرفع الرواتب للحد الأدنى للأجور.