نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام يونس: صرف بدل الصحفيين الثلاثاء.. والدولة لا تفرّق بين الصحف القومية والخاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين إن بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بالزملاء المستحقين سيتم صرفه بعد غد الثلاثاء من حسابات النقابة، بعد وروده من وزارة المالية عبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأضاف أمين صندوق الصحفيين أنه سيتم أيضًا صرف المعاشات للمستحقين من الصحفيين وأسرهم، عبر البنوك والهيئة القومية للبريد وذلك بإجمالي نحو 6 ملايين جنيه في موعدها الأسبوع المقبل.

وأوضح "يونس" أنه سيتم إرسال أقساط البنوك المستحقة على الزملاء التي تخصم من البدل يوم الأربعاء.

وأكد "يونس" أن الدولة لا تفرق بين الصحف القومية والحزبية والخاصة في موعد صرف البدل الذي يتم صرفه للجميع من وزارة المالية في موعد واحد، مشيرا أن الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي تقوم بالصرف من حساباتها الخاصة لحين ورود البدل من وزارة المالية.