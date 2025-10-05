نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 أيام اعتصام.. تنتهي بتطبيق توصية مجلس نقابة الصحفيين بإنهاء الاعتصام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور محمد عادل رئيس اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد، إن الزملاء والعاملين قرروا بالتوافق مع اللجنة النقابية، على قبول توصية مجلس نقابة الصحفيين، بإنهاء الاعتصام، بعد توفير جزء من المبلغ المتفق عليه، نقدي وجزء أخر في الفيزا، وتم صرف جزء من خزينة الجريدة اليوم.

وقال في تصريحات صحفية إن ذلك جاء نزولًا على رغبة الزملاء المستمرين في الاعتصام، وتوصية من اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، الذي عقد اليوم في جريدة الوفد، تضامنًا مع قضية الحد الأدنى للأجور،

ووجهت اللجنة النقابية، الشكر للدكتور عبدالسند يمامة رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد ورئيس الحزب، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة، والدكتور أيمن محسب عضو الهيئة العليا، وعضو مجلس النواب، وأعضاء المكتب التنفيذي، وجميع الزملاء المعتصمين (صحفيين ـ إداريين)، على ما قدّموه من مجهود أثمر عن استرداد جزء من حقوق العاملين بالمؤسسة، مؤكدًا أنه سيتم استكمال ملف تطوير المؤسسة وعلاج تشوهات المرتبات.

وكان قد دخل الصحفيون والعاملون بمؤسسة الوفد الإعلامية، في اعتصام مفتوح؛ للمطالبة برفع الأحد الأدنى للأجور، وتطبيق الحد الأدنى الذي أقرّه الرئيس عبدالفتاح السيسي.