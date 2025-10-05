نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة القاهرة: نصر أكتوبر سيبقى شاهدًا على عظمة المصريين ووحدتهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة تمثل صفحة خالدة في تاريخ الوطن، ومصدر فخر لكل مصري. وتوجّه باسم جامعة القاهرة ومجتمعها الأكاديمي بأسمى معاني التقدير والاعتزاز إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أبطال الجيش المصري وقياداته الذين حملوا راية النصر في الماضي ويواصلون اليوم حماية الوطن وبناء مستقبله.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن نصر أكتوبر لم يكن حدثًا عسكريًا فقط، بل كان انتصارًا لإرادة أمة آمنت بحقها في الحياة والحرية والكرامة، مضيفًا أن قواتنا المسلحة جسّدت أروع صور البطولة والتضحية حين عبرت المستحيل، ورفعت علم مصر خفاقًا فوق أرض سيناء، لتعيد للوطن مكانته وتؤكد أن الشعوب التي تمتلك الإيمان بوطنها قادرة على تحقيق المستحيل.

وأضاف الدكتور عبد الصادق أن الروح التي قادت إلى نصر أكتوبر لا تزال تنبض في وجدان المصريين تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يواصل معركة البناء والتنمية بإرادة لا تقل عن إرادة المقاتل المصري في ساحة المعركة. وأوضح أن ما تحقق في ميادين القتال عام 1973 يتجدد اليوم في ميادين العلم والعمل والابتكار، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تقف في طليعة المؤسسات الوطنية الداعمة لمسيرة الجمهورية الجديدة، وتضع على عاتقها مهمة إعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات العصر بعلمها وإبداعها وانتمائها للوطن.

وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة القاهرة كانت وما زالت منبرًا وطنيًا شامخًا يسهم في بناء وعي الأجيال وتحصين الشباب ضد الشائعات والتطرف، مشيرًا إلى أن الجامعة تؤمن بأن العلم والمعرفة هما خط الدفاع الأول عن الوطن، وأن طلابها وعلماءها يجسّدون روح أكتوبر في كل إنجاز علمي أو ابتكار بحثي يسهم في خدمة الدولة والمجتمع.

وأكد أن الجامعة ستواصل العمل في مسار التنمية المستدامة ودعم المشروعات القومية الكبرى، بما يواكب توجهات الدولة المصرية نحو بناء الإنسان وتعزيز دوره في نهضة الوطن.

واختتم الدكتور محمد سامي عبد الصادق كلمته قائلًا: في ذكرى انتصار السادس من أكتوبر، نجدد العهد والولاء لوطننا الغالي مصر، ولقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولجيشها العظيم الذي حمى الأرض وصان الكرامة. سنظل ماضين على طريق العمل والعلم والبناء، مستلهمين من روح أكتوبر العزيمة والإصرار لتحقيق مستقبل يليق بمصر وشعبها العظيم."