بحضور وزيري المالية والتموين.. وزير العمل يشارك في الاحتفالية السنوية لشركة "طلبات مصر"

شارك وزير العمل محمد جبران، في الاحتفالية السنوية لشركة "طلبات مصر"، التي أُقيمت مساء أمس الأحد ، بالمتحف المصري الكبير، جاء ذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من السادة المسؤولين، وممثلي القطاع الخاص.

كما شهد الوزير جبران توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين "الوزارة "، و"شركة طلبات "، قام بالتوقيع عليها خالد عبدالله،مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية ، ومحمد محسن،مدير الخدمات اللوجستية بشركة طلبات ، للتعاون في تقديم الحماية والدعم لعمال التوصيل بالشركة، وتوفير" مهمات وقاية" لهم .





وقال الوزير جبران أن هذه "المذكرة"،خطوة عملية جديدة نحو تعزيز التعاون المشترك في مجالات ترسيخ مبادئ السلامة والصحة المهنية لعمال التوصيل، في إطار مبادرة "سلامتك تهنا " التي تُطلقها "الوزارة"في كل مواقع العمل والانتاج من أجل صحة العمال وسلامة أدوات الإنتاج .

وأشار الوزير إلى أن مشاركته في هذه الإحتفالية السنوية التي تنظمها شركة "دليفري هيرو مصر – طلبات"، تعزز هذا التعاون ودعم الجهود المبذولة لنشر ثقافة "السلامة المهنية" ، وحماية بيئة العمل ، وتوفير مناخ لائق،مما يساعد على رفع كفاءة السوق المصري بالتعاون مع القطاع الخاص،في هذا المجال.