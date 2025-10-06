مصر تستضيف اليوم مفاوضات بين حماس وإسرائيل لوقف إطلاق النار بغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أكتوبر 2025 10:28 صباحاً - تستضيف مصر، اليوم الإثنين، وفدين من إسرائيل وحركة حماس، لبحث توفير الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل كل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين طبقاً لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أملاً في وضع حد للحرب ووقف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق والتى استمرت على مدار عامين متصلين، يأتي ذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة بالتنسيق مع الوسطاء والرامية لإنهاء الحرب الاسرائيلية في قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، أن هذه المشاورات تأتي في إطار الجهود المبذولة للبناء على الزخم الإقليمي والدولي الذي تحقق عقب طرح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة.

ووصل وفد حركة حماس برئاسة الدكتور خليل الحية رئيس حركة حماس في قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية، مساء أمس الأحد. لبدء المفاوضات حول آليات وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال وتبادل الأسرى، جاء ذلك في بيان مقتضب لحركة حماس.

فيما يصل وفد إسرائيلي رفيع المستوى، اليوم، للمشاركة في الاجتماعات التي ستركز على تطبيق المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طرحها قبل ايام ووافق عليها الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.