نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الوطنية للصحافة” تهنئ الرئيس السيسي ووزير الدفاع والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ببرقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأشار "الشوربجي" في برقيته، إلى أن هذا النصر الكبير والعبور العظيم، رمزًا للفخر والاعتزاز الوطني، بسواعد رجال شجعان سطّروا بطولاتهم بحروف من نور، لاسترداد الكرامة والكبرياء الوطني، وشعب عظيم اصطف خلف قواته المسلحة الباسلة، داعمًا وسندًا قويًا.

كما وجّه “الشوربجي” التهنئة للفريق أول عبدالمجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ولجميع رجال وأبناء القوات المسلحة في ذكرى النصر العظيم، مؤكدًا أن السادس من أكتوبر 1973، سيظلّ رمزًا للفخر والاعتزاز الوطني.