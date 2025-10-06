نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور النقيب والأمين العام.. «المهندسين» تحتفي بخريجي الدفعة الأولى من برنامج إدارة المشاريع الاحترافية (CAPM) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّمت النقابة العامة للمهندسين، احتفالية لتكريم خريجي الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي «دورة المشارك المعتمد في إدارة المشاريع الاحترافية (CAPM)» المعتمد من معهد إدارة المشاريع الدولي (PMI)، وذلك بمشاركة 175 مهندسة ومهندس، وبنسبة نجاح بلغت 90%.

حضور رفيع من قيادات النقابة

شهدت الفعالية حضور المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والمهندس محمود عرفات الأمين العام للنقابة، والمهندس الاستشاري أحمد السيد المحاضر الدولي في إدارة المشروعات ومقرر اللجنة العليا لبرنامج PMP بالنقابة.

النبراوي: تدريب أكثر من 7500 مهندس خلال عام

في كلمته الافتتاحية، أعرب نقيب المهندسين المهندس طارق النبراوي عن سعادته بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج، مؤكدًا أن هذه الدورة تأتي ضمن حزمة من البرامج التدريبية النوعية التي أطلقتها النقابة هذا العام.

وقال النبراوي: «نفتخر جميعًا بأننا نعمل لصالح المهنة والمهندس، وقد نجحنا منذ بداية العام في تدريب أكثر من 7500 مهندس على برامج PMP وRMP وCAPM، وهو رقم غير مسبوق يعكس الجهد الكبير الذي تبذله النقابة لخدمة أعضائها، وبشكل تطوعي».

وأضاف أن النقابة تُعد الجهة الوحيدة في مصر التي استطاعت تدريب هذا العدد الكبير بهذه الكفاءة، معربًا عن أمله في أن تفتح هذه الدورات آفاقًا جديدة للمهندسين في سوق العمل داخل مصر وخارجها، داعيًا الجميع إلى متابعة صفحة النقابة للاطلاع على البرامج التدريبية المتاحة بأسعار مدعومة.

عرفات: التدريب المستمر ضرورة لمواكبة السوق

من جانبه، رحّب الأمين العام المهندس محمود عرفات بالخريجين، مؤكدًا أن النقابة ستظل البيت الداعم للمهندسين في مسيرتهم المهنية.

وأوضح عرفات أن شهادة البكالوريوس لم تعد كافية لمجاراة تطورات سوق العمل، مشددًا على أهمية التدريب المستمر لتأهيل المهندس القادر على المنافسة.

وقال: «أنصح جميع المهندسين، الجدد منهم وأصحاب الخبرة، بالاستثمار في تطوير مهاراتهم دون تردد، فالمنافسة اليوم شديدة ولا ينجح فيها إلا من يمتلك الكفاءة والتميز».

وأشار إلى أن النقابة وضعت على عاتقها أن يكون هذا العام «عام التدريب»، تنفيذًا لمبادرة النقيب لتدريب 10 آلاف مهندس، موضحًا أنه تم حتى الآن إنجاز 75% من المستهدف، على أن يُختتم العام بتحقيق كامل الخطة التدريبية.

أحمد السيد: 20 منحة لأوائل الخريجين

في كلمته، وجّه المهندس الاستشاري أحمد السيد الشكر للمهندس طارق النبراوي والمهندس محمود عرفات على دعمهما الكبير للبرنامج، مؤكدًا أن هذا البرنامج هو الأضخم في تاريخ النقابة لتأهيل 10 آلاف مهندس في مجال إدارة المشاريع.

وكشف السيد عن تخصيص 20 منحة مجانية لبرنامج PMP لأوائل الخريجين، مؤكدًا أن هذه البرامج تمثل «البذرة الأولى لبناء جيل من المهندسين القادرين على قيادة المشروعات باحترافية»، وأن مصر تمتلك فرصة كبيرة لتكون رائدة في مجال الهندسة الإدارية.

1000571919

1000571918