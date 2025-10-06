نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة.. جراحة مرتقبة وتوجيهات رئاسية بعلاجه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عن تطورات الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، بعد الوعكة الصحية التي مر بها خلال الأيام الماضية، مطمئنًا الجماهير على استقرار حالته.

أحمد سليمان يطمئن الجماهير على حالة حسن شحاتة

قال سليمان في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": «بطمنكم كابتن حسن شحاتة بخير واحنا معاه لحظة بلحظة، دعواتكم»، وهو ما طمأن محبيه من جمهور الكرة المصرية الذين تابعوا حالة المعلم بقلق كبير منذ دخوله المستشفى.

جراحة مرتقبة خلال أسبوعين بعد تدهور الحالة الصحية

وخضع حسن شحاتة مؤخرًا لفحوصات طبية دقيقة بعد تدهور حالته الصحية، حيث قرر الأطباء خضوعه لعملية جراحية خلال أسبوعين، بعد أن تعرض لوعكة مفاجئة استدعت نقله مجددًا إلى المستشفى، رغم تحسن حالته لفترة قصيرة عقب مغادرته في المرة السابقة.

توجيهات رئاسية بعلاج المعلم وتوفير الرعاية الكاملة

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للكابتن حسن شحاتة، تقديرًا لما قدمه من إنجازات كروية كبيرة مع المنتخب الوطني، أبرزها قيادة الفراعنة لتحقيق ثلاث بطولات متتالية لكأس الأمم الإفريقية (2006 - 2008 - 2010)، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ القارة السمراء.

إنجازات لا تُنسى في تاريخ الكرة المصرية

ويُعد حسن شحاتة أحد أبرز رموز كرة القدم المصرية، لما يتمتع به من تاريخ مشرف داخل الملاعب، وشخصية قيادية تركت بصمة واضحة في نفوس اللاعبين والجماهير على حد سواء، ليظل رمزًا للعطاء والانتماء للمنتخب الوطني.

دعوات واسعة بالشفاء العاجل وعودة المعلم لصحته



ويحظى حسن شحاتة بمكانة خاصة لدى الجماهير المصرية، كأحد أبرز رموز كرة القدم في تاريخ مصر، ليس فقط بإنجازاته داخل المستطيل الأخضر، ولكن أيضًا بأخلاقه القيادية وشخصيته الهادئة التي أكسبته احترام الجميع.

ويواصل عشاق الكرة المصرية الدعاء له بالشفاء العاجل والعودة إلى كامل صحته، مؤكدين أن المعلم سيظل رمزًا من رموز الرياضة المصرية، وصاحب بصمة لا تُنسى في تاريخ المنتخب الوطني.

انتشرت على مواقع التواصل صور ولقطات قديمة للكابتن حسن شحاتة أثناء تتويجه ببطولات إفريقيا، وعبّر العديد من جمهوره عن مشاعر الامتنان لما قدمه من مجد كروي، مؤكدين أن "المعلم" ليس مجرد مدرب، بل رمز من رموز الروح الوطنية التي زرعت الفخر في قلوب ملايين المصريين، وأن محبته ستظل باقية مهما مرت السنوات.

