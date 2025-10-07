نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي من تلال الفسطاط: المشروع في مراحله النهائية وافتتاحه قريبًا بالتزامن مع المتحف المصري الكبير.. الاقتصاد يتحسن ومصر تواصل دورها الإقليمي الفاعل في المقال التالي

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي من موقع الحديقة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن حديقة تلال الفسطاط أصبحت اليوم في مرحلة اللمسات النهائية، وستكون بحق أكبر حديقة عامة على مستوى الشرق الأوسط.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه المنطقة كانت في الأساس تضم تركزًا لمناطق غير آمنة، ومناطق يمكن وصفها بأن مستوى الحياة فيها "غير آدمي"، وكان يقطنها عدد كبير من الأسر التي تم نقلها بحمد الله إلى مناطق حضارية راقية، مشيرًا إلى أن المنطقة كانت في السابق مكانًا تُلقى فيه مخلفات القاهرة بالكامل، كما شهدت بحيراتها مثل بحيرة عين الصيرة وبحيرة الفسطاط تدهورًا كبيرًا في نوعية المياه.

تطوير حضاري شامل وإحياء للقاهرة القديمة

أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ما نشهده اليوم من أعمال تطوير يأتي بالتوجيه السياسي من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار إعادة إحياء القاهرة القديمة، مؤكدًا أن بناء العاصمة الإدارية الجديدة لا يعني التخلي عن العاصمة القديمة، بل بالعكس، الدولة تعمل على إعادة إحياء قلب القاهرة وجعل هذا المكان هدية لكل المصريين من خلال إنشاء أكبر حديقة مركزية على مستوى الشرق الأوسط.

وأوضح رئيس الوزراء أن المكان يجمع بين الأصالة والحضارة، حيث تم تصميم طابع المباني مستوحى من الطابع المصري الأصيل، لافتًا إلى أن المنطقة تضم العديد من المعالم التاريخية والدينية مثل متحف الحضارات، وجامع عمرو بن العاص، والكنيسة المعلقة، والمعبد اليهودي، ومجمع الأديان، ما يجعلها بؤرة حضارية وثقافية وترفيهية فريدة من نوعها.

وأشار إلى أن تكلفة تنفيذ هذا المشروع الحضاري الكبير تجاوزت 10 مليارات جنيه، شملت توفير السكن البديل وأعمال البنية الأساسية والمشروعات الترفيهية والخدمية لخدمة المواطن المصري.

تزامن الافتتاح مع المتحف المصري الكبير

أكد رئيس الوزراء أنه من المتوقع خلال الأسابيع القليلة القادمة الانتهاء من جميع الأعمال بالحديقة، لتتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن خطة شاملة لإحياء القاهرة الكبرى، وإعادة رونقها التاريخي والحضاري.

وأوضح أن الدولة تعمل في الوقت نفسه على تطوير القاهرة الخديوية، والقاهرة التاريخية والإسلامية، والمناطق المحيطة بقلعة صلاح الدين ومسجد السلطان حسن والسيدة نفيسة ومسجد الإمام الشافعي، حتى تعود القاهرة إلى مكانتها كعاصمة للتراث والحضارة.

مصر تحيي تراثها وتبني مستقبلها

أوضح مدبولي أن مشروع حديقة تلال الفسطاط جزء من المخطط العام لإحياء القاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل على تطوير المدن الجديدة وفي الوقت نفسه الحفاظ على التراث وإحياء المناطق القديمة. وأضاف أن هناك مناطق عديدة في غرب القاهرة شهدت أعمال تطوير متزامنة، منها منطقة الأهرامات والمناطق المحيطة بها بالتزامن مع أعمال المتحف المصري الكبير.

إشادة بكلمة الرئيس في ذكرى نصر أكتوبر

انتقل رئيس الوزراء في كلمته إلى الحديث عن كلمة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى 52 لنصر أكتوبر المجيد، مشيرًا إلى أنها كانت كلمة جامعة وشاملة، أكد خلالها الرئيس أن النصر لا يُمنح بل يُنتزع بالجهد والتخطيط العلمي والإرادة القوية.

وقال مدبولي إن كلمات الرئيس حملت رسالة طمأنة للشعب المصري، تؤكد قوة القوات المسلحة الباسلة، مشددًا على أن تماسك مصر وقوتها قائم على تماسك جيشها العظيم ووحدة نسيجها الداخلي.

التحية للقوات المسلحة ودورها في الحفاظ على استقرار الوطن

قدم رئيس الوزراء التحية والتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة في الذكرى 52 لنصر أكتوبر، داعيًا الله أن يديم على مصر الاستقرار والوحدة والتماسك بين مؤسساتها وفي مقدمتها الجيش المصري العظيم.

مصر تواصل جهودها لتحقيق السلام في المنطقة

وأشار مدبولي إلى أن مصر تستضيف حاليًا المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أن ذلك يعكس مكانة مصر ودورها الكبير في تحقيق الهدف الأسمى وهو وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة، مع رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو القضاء على فكرة الدولة الفلسطينية.

وأكد أن المفاوضات ليست سهلة ولكن بالإصرار والعزيمة ستصل إلى ما تأمله مصر وهو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ليعيش الجميع في أمن وسلام.

فوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو

وخلال المؤتمر، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بفوز الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، مشيرًا إلى أن هذا الفوز يُعد إنجازًا كبيرًا يرفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، ويعكس مكانتها الثقافية والتعليمية العالمية.

وأوضح مدبولي أن هذا الفوز جاء نتيجة عمل منظم وجهد كبير من الدولة المصرية ودبلوماسيتها القوية، التي دعمت ترشيح العناني عبر برنامج علمي مدروس يعبر عن مكانة مصر وريادتها في مجالات الثقافة والتراث.

تحسن المؤشرات الاقتصادية واستمرار الإصلاح

تحدث رئيس الوزراء عن الملف الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث تجاوز الاحتياطي النقدي 49.5 مليار دولار، مما انعكس إيجابًا على استقرار سعر الصرف.

وأضاف أن التقارير الدولية تشيد بأداء الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الدولة تسير في المسار الصحيح. كما أشار إلى جولاته التفقدية الأخيرة في مصانع الغزل والنسيج بشبين الكوم ومجمع مصانع النصر للكيماويات الدوائية، في إطار خطة الدولة لإحياء الصناعة الوطنية وتعظيم أصولها.

توجه الدولة نحو التعافي والاستدامة

اختتم مدبولي حديثه بالتأكيد على أن الدولة المصرية مستمرة في خطواتها لتحقيق التعافي الاقتصادي الكامل، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة مع المجموعة الاقتصادية والاستشارية بشأن برنامج الطروحات الحكومية ومعدلات الدين الخارجي والتضخم، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى معدلات آمنة ومستدامة بحلول عام 2030.