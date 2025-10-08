نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم القاهرة تطلق مبادرة "بقيمنا... تحلو أيامنا" وتعلن الانضباط أولى قيمها الأساسية لبناء جيل منظم ومسؤول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على تنمية الجوانب التربوية والعلمية لدى الطلاب، وترسيخ القيم الأخلاقية التي تسهم في بناء الشخصية المصرية الواعية، أطلقت المديرية اليوم أولى قيم مبادرة "بقيمنا... تحلو أيامنا"، تحت عنوان "قيمة الانضباط"، وذلك برعاية الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وأكدت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة أن الانضباط يمثل إحدى القيم الجوهرية والركائز الأساسية التي يجب الحرص على غرسها وتنميتها في نفوس الطلاب منذ الصغر، باعتباره أساس النجاح والتقدم، ومقومًا رئيسيًا في بناء الشخصية المتزنة والملتزمة داخل المدرسة وخارجها.

وأوضحت أن الانضباط المدرسي هو أحد أهم ركائز نجاح العملية التعليمية، فهو يعزز من إحساس الطالب بقيمة التعليم، ويغرس داخله احترام القواعد واللوائح والالتزام بالمواعيد، بما ينعكس إيجابًا على تحصيله الدراسي وسلوكه اليومي، ويسهم في تحقيق الانضباط العام داخل المدرسة.

وأضافت أن تسليط الضوء على هذه القيمة الأخلاقية المهمة يسهم في إحداث تغيير إيجابي في سلوك الطلاب، مشيرة إلى أن الانضباط الذي تسعى المديرية لترسيخه لا يقتصر على الحضور والانصراف فقط، بل يمتد ليشمل الالتزام الأخلاقي والعملي، وحسن السلوك، والمواظبة في أداء المهام الدراسية.

كما تناولت المبادرة فوائد الانضباط المدرسي وأثره في حياة الطلاب، حيث يساعد على تكوين الشخصية المنظمة، ويعزز من قدراتهم على إدارة الوقت وتحمل المسؤولية، كما يُعد من أهم أسباب التفوق الدراسي، إذ يمكّن الطالب من الاستفادة الكاملة من اليوم الدراسي ومن شروح المعلمين ومناقشاتهم داخل الفصول، مما يثري معرفته وينمي مهاراته الفكرية والسلوكية.

وأكدت المبادرة أن الحضور المنتظم للطلاب يسهم أيضًا في مشاركتهم الفعالة بالأنشطة المدرسية، التي تنمي قدراتهم العقلية والبدنية وتكسبهم مهارات حياتية إيجابية، تجعلهم أفرادًا فاعلين في مجتمعهم، فضلًا عن أن الانضباط يولّد لدى الطالب ثقة بالنفس وإحساسًا بالمسؤولية، ويكسبه احترام الآخرين وتقدير معلميه.

وشددت الدكتورة أبو كيلة على أن المعلم هو العنصر الأهم في تعزيز قيمة الانضباط، إذ يمثل القدوة الأولى للطلاب من خلال التزامه وسلوكه المهني داخل المدرسة، مؤكدة ضرورة تكاتف جميع عناصر المنظومة التعليمية — من مديري المدارس والمشرفين والمعلمين والإداريين — لغرس هذه القيمة الأخلاقية في نفوس أبنائنا الطلاب.

كما ثمّنت الدور الكبير الذي يقوم به أولياء الأمور في دعم جهود المدرسة، مشيرة إلى أن التعاون المشترك بين الأسرة والمدرسة هو الأساس في غرس قيمة الانضباط والحفاظ عليها، بما يضمن تنشئة جيل منضبط قادر على الإسهام في بناء وطنه.

واختتمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بتأكيد أن الانضباط قيمة أساسية في نماء المجتمع وازدهاره، ومحور رئيسي لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تستهدف بناء الإنسان المصري القادر على العمل والإبداع والعطاء في إطار من الالتزام والمسؤولية.