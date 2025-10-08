نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير الإمارات في زيارة إنسانية لمستشفى الناس: نموذج راقٍ يبعث رسائل نبيلة للمجتمع ويواكب التطور بالذكاء الاصطناعي في المقال التالي

زيارة إنسانية تحمل رسائل نبيلة

استقبلت مستشفى الناس الخيري لعلاج أمراض القلب والجهاز الهضمي والسكري والحروق بالمجان، السفير حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، في زيارة إنسانية هامة ضمن سلسلة زيارات يقوم بها كبار المسؤولين والشخصيات العامة ونجوم المجتمع لدعم المستشفى ومساندة المرضى معنويًا.

وخلال الزيارة، كان في استقبال السفير كلٌّ من الأستاذ حاتم الملا، المدير التنفيذي للمستشفى، والدكتور محمود الشاذلي، رئيس قسم جراحة القلب، حيث رافقاه في جولة تفقدية شملت الأقسام الطبية وغرف العمليات ووحدات الرعاية المختلفة.

إشادة إماراتية بمستوى الخدمات الطبية والتكنولوجيا الحديثة

أعرب السفير حمد عبيد الزعابي عن سعادته وفخره بزيارة مستشفى الناس، مؤكدًا أن الصرح الطبي الخيري يُعد نموذجًا راقيًا يرسل رسالة إنسانية نبيلة للمجتمع.

وقال السفير:

«فخور وسعيد جدًا اليوم بزيارة مستشفى الناس، المستشفى الذي يرسل رسالة نبيلة للمجتمع ويعكس قيمًا إنسانية عظيمة، شاكرًا إدارة المستشفى على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة».

وأضاف:

«الخدمات الصحية والعلاجية التي شاهدتها تبعث بالفخر والطمأنينة للأسر، والطاقم الطبي والتمريضي حريصون على رعاية جميع المرضى ومتابعة كل صغيرة وكبيرة».

الذكاء الاصطناعي في خدمة المرضى

وأوضح السفير الإماراتي أنه انبهر بمستوى التكنولوجيا داخل المستشفى ومدى مواكبتها لأحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي وتسخيرها لخدمة المرضى، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعكس وعيًا كبيرًا بأهمية الابتكار في تطوير القطاع الطبي.

وأضاف:

«الأجهزة المتطورة والتقنيات الحديثة في مستشفى الناس دليل على مدى التطور الكبير في الطب الخيري بمصر، وما لفت نظري هو مدى استغلال التكنولوجيا لخدمة الإنسان».

إدارة المستشفى: شكر وتقدير للسفير الزعابي

من جانبه، ثمّن حاتم الملا، المدير التنفيذي لمستشفى الناس، زيارة السفير الزعابي، مؤكدًا أنها تعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر والإمارات، واهتمام الدولة الشقيقة بدعم المبادرات الإنسانية والخيرية في مصر.

وقال الملا:

«نُقدر هذه الزيارة الكريمة التي تحمل دعمًا معنويًا كبيرًا، ونتطلع لمزيد من التعاون مع المؤسسات والجهات العربية والدولية لتحقيق رسالة المستشفى في تقديم رعاية طبية مجانية متميزة لكل المرضى المصريين والعرب والأفارقة».

صرح خيري بطابع عالمي

وخلال الجولة، استعرض الملا للسفير تفاصيل العمل داخل المستشفى الذي يُعد أكبر صرح طبي خيري في مصر والشرق الأوسط بسعة 600 سرير، منها 140 وحدة رعاية مركزة، و10 غرف عمليات، و4 وحدات قسطرة قلبية، إضافة إلى 48 عيادة خارجية.

وأشار إلى أن المستشفى يقدم خدمات طبية متكاملة في أمراض القلب والجهاز الهضمي والسكر والحروق للأطفال والكبار، مع التزامه الكامل بالمعايير الدولية في جودة الرعاية الصحية.

إنجازات إنسانية وأرقام قياسية

وخلال 6 سنوات منذ افتتاحه في سبتمبر 2019، أجرى مستشفى الناس أكثر من 12 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة، وما يزيد على 4000 عملية للجهاز الهضمي والمناظير، إضافة إلى علاج 150 حالة حروق و1000 مريض سكري، وفحص أكثر من 65 ألف مريض بإجمالي 1.2 مليون خدمة طبية مجانية.

وأكد الملا أن المستشفى يسعى لتوسيع خدماته ليصبح مدينة طبية متكاملة تقدم أفضل رعاية علاجية مجانية على مستوى الشرق الأوسط.

مستشفى الناس.. للناس ومن أجل الناس

تُعد مستشفى الناس نموذجًا رائدًا في الطب الخيري غير الهادف للربح، إذ تقدم خدماتها بالمجان 100% لكل المصريين والعرب والأفارقة دون تفرقة، مع التزامها التام بالمعايير العالمية للجودة والابتكار الطبي.