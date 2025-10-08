نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - السيسي: ربنا نجانا في 2011 و2013، وإن شاء الله نحافظ على بلدنا دايمًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن عملية التطوير التي نقوم بها مستمرة لا تنتهي بجيل أو بعصر أو قيادة أو حكومة لكنه ملف مستمر لأجيال كثيرة.

وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال تناول وجبة الإفطار بمشاركة كبار المدعوين لحفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة،:"على الشعب المصري ألا يسمح مرة أخرى أن يقوم أحد بهدم الدولة.. وإحنا وربنا نجانا في 2011 وفي 2013".



وتابع الرئيس السيسي:" إحنا لازم نحافظ على مناخ الحرية الحقيقي دون الإضرار بأمن واستقرار الدولة المصرية".