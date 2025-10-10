المستشار الألمانى يشيد بدور القاهرة ويتطلع لاستضافة مصر مؤتمر إعادة إعمار غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 أكتوبر 2025 06:32 مساءً - تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من المستشار الألمانى فريدريك ميرتس.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول مستجدات الجهود المصرية المبذولة بالتنسيق مع الأطراف المعنية لإنهاء الحرب فى غزة، حيث استعرض الرئيس تفاصيل الاتفاق الذى تم التوصل إليه فى الثامن من الشهر الجارى فى شرم الشيخ.

كما قدم الرئيس السيسى رؤية مصر للمرحلة التالية وآليات تنفيذ الاتفاق القائم على خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مؤكدًا فى هذا الصدد أهمية الحفاظ على دور ومكانة السلطة الفلسطينية، وتهيئة الظروف الملائمة لإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

وفى هذا السياق، وجه الرئيس دعوة للمستشار الألمانى للمشاركة فى الاحتفالية التى سوف تستضيفها مصر بمناسبة ابرام اتفاق وقف الحرب فى قطاع غزة.

من جانبه، أعرب المستشار الألمانى عن تقدير بلاده للدور الحيوى الذى اضطلعت به مصر فى سبيل التوصل إلى اتفاق وقف الحرب، مؤكدًا دعم ألمانيا لهذا الاتفاق وتطلعها لأن يشكل خطوة نحو تحقيق سلام دائم فى المنطقة، مشيرًا إلى تطلعه لاستضافة مصر لمؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة.