الامين العام المساعد يواسي آل السروري
بعث الشيخ جابر عبدالله الوهباني الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة بوفاة الدكتور شرف محمد عبده السروري، نائب رئيس جامعة المستقبل، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
ولفت الامين العام المساعد الى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته التنموية في المجال التربوي والاقتصادي والاكاديمي والخدمي، وكذا حضوره ونشاطه التنظيمي كواحد من مؤسسي المؤتمر الشعبي العام، مشيرا الى أن المؤتمر والوطن خسر برحيله احد كوادره ورجاله الاوفياء والمخلصين.
وفي برقية العزاء التي بعثها الى شقيق الفقيد/ عبدالقوي محمد السروري، والى أولاده جابر ونجيب وإخوانهم، وكافة آل السروري، بعزلة الايقوع مديرية المواسط بمحافظة تعز،عبّر الامين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته في هذا المصاب.
سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الامين العام المساعد يواسي آل السروري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.