نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتفقد نادى وفندق بنها للقوات المسلحة استعدادًا للافتتاح قريبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته بمحافظة القليوبية اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية، حيث تفقد نادي وفندق بنها للقوات المسلحة المخصص للمدنيين والعسكريين.

وكان في استقباله اللواء أمجد عبد ربه، مدير إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة، الذي رافقه في جولة ميدانية للتعرف على مكونات النادي والفندق.

مرافق متكاملة في نادى وفندق بنها

استمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل من اللواء أمجد عبد ربه حول الموقف التنفيذي للأعمال داخل النادي المقام على نهر النيل، مشيرًا إلى أنه من المقرر افتتاحه قريبًا، مع توفير خدماته لكل من المدنيين والعسكريين.

وأوضح أن المشروع يضم مجموعة متنوعة من المرافق تشمل مطاعم وكافتيريات وملاعب رياضية وحمامات سباحة وصالة جيم ومنطقة ألعاب للأطفال، إضافة إلى قاعة أفراح وعدد من الغرف الفندقية المجهزة على أعلى مستوى.

متنفس جديد لأهالي بنها

في ختام جولته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن افتتاح نادي وفندق بنها للقوات المسلحة سيمثل إضافة جديدة للمدينة، كمتنفس حضاري يقدم خدمات رياضية واجتماعية وترفيهية متكاملة للمدنيين والعسكريين على حد سواء.