العالم اليوم - بعد أشهر من تشخيصه.. بايدن يبدأ تلقي العلاج الإشعاعي

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 أكتوبر 2025 08:16 مساءً - بدأ الرئيس الأميركي السابق جو بايدن تلقي علاج إشعاعي، بعد تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا في مايو الماضي.

وقال متحدث باسمه، إنه "في إطار خطة العلاج من سرطان البروستاتا، يخضع الرئيس بايدن حاليا للعلاج الإشعاعي والهرموني".

وخضع بايدن، الذي سيبلغ 83 عاما الشهر المقبل، لإجراء جراحي في سبتمبر الماضي لإزالة خلايا سرطانية من جلده.

وأعلن الرئيس السابق المنتمي للحزب الديمقراطي في مايو عن إصابته بسرطان البروستاتا النقيلي (انتشر من موضعه الرئيسي).

وقال فريقه الطبي إن المرض "سريع الانتشار لكنه يتأثر بالهرمونات"، مما يعني أنه قد يستجيب للعلاج.

ويعد سرطان البروستاتا الأكثر شيوعا بين الرجال، ويمثل نحو 15 بالمئة من مجمل أنواع السرطان التي تصيب الذكور حول العالم.

وتتفاوت خطورة الورم بناء على مرحلة التشخيص ومدى انتشار الخلايا السرطانية في الجسم.