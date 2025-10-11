نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجواء خريفية منعشة.. سحب وأمطار خفيفة تزين سماء السواحل الشمالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم السبت يشهد أجواء خريفية ممتعة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، أنه تزين السحب المخفضة سماء القاهرة الكبرى وشمال البلاد ويصاحبها نشاط نسبى للرياح يعمل على تلطيف الأجواء.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت نهارا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وليلا طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء.



وتتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.