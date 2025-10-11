نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نسائم الخريف تبدأ بأمطار خفيفة وسحب متفرقة على شمال البلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، أجواء خريفية ممتعة على أغلب الأنحاء، كما تزين السحب المخفضة سماء القاهرة الكبرى وشمال البلاد ويصاحبها نشاط نسبى للرياح، يعمل على تلطيف الأجواء.

كما توقع الخبراء أن يسود نهارا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وليلا طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وتتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وخليج السويس تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاث أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 28 21

العاصمة الإدارية 29 20

6 أكتوبر 29 20

بنها 28 21

دمنهور 28 21

وادي النطرون 27 20

كفر الشيخ 27 20

المنصورة 28 21

الزقازيق 28 21

شبين الكوم 27 20

طنطا 27 20

دمياط 27 22

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 30 20

السويس 30 21

العريش 29 20

رفح 28 19

رأس سدر 30 20

نخل 28 14

كاترين 26 11

الطور 30 21

طابا 28 20

شرم الشيخ 32 23

الإسكندرية 27 20

العلمين 27 21

مطروح 26 18

السلوم 26 17

سيوة 27 15

رأس غارب 33 23

الغردقة 32 22

سفاجا 33 23

مرسى علم 34 24

شلاتين 33 25

حلايب 31 25

أبو رماد 32 24

رأس حدربة 31 25

الفيوم 29 19

بني سويف 29 19

المنيا 29 18

أسيوط 30 19

سوهاج 30 20

قنا 33 21

الأقصر 33 21

أسوان 34 22

الوادي الجديد 32 21

أبوسمبل 33 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 37 27

المدينة 40 25

الرياض 33 22

المنامة 34 28

أبوظبي 36 26

الدوحة 37 26

الكويت 36 22

دمشق 27 09

بيروت 27 22

عمان 26 15

القدس 25 16

غزة 27 22

بغداد 33 21

مسقط 31 27

صنعاء 25 14

الخرطوم 40 28

طرابلس 27 20

تونس 29 19

الجزائر 24 16

الرباط 26 15