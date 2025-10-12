لقاء ثنائى بين الرئيس السيسى وترامب غدًا بشرم الشيخ وبيانان أمام القمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أكتوبر 2025 06:21 مساءً - تُعقد قمة شرم الشيخ للسلام” ظهر غد الإثنين برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة.

ونشر المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية شعار القمة، حيث تهدف القمة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي. وتأتي هذه القمة في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم.

ويتضمن برنامج القمة لقاءً ثنائيًا بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الأمريكى دونالد ترامب، كما سوف سيعقد لقاء جماعيا يضم القادة والرؤساء المشاركين.

وستكون هناك صورة جماعية للمشاركين بالقمة، كما سيلقي الرئيس السيسى والرئيس الأمريكى بيانين.

ومن المقرر أن تعقد مقابلات ثنائية بين القادة على هامش المؤتمر.