عاجل- العناني: رؤية شاملة لتفعيل دور اليونسكو الثقافي والحضاري

رئيس الوزراء: فوز مصر بمنصب مدير عام اليونسكو إنجاز يعكس حضارة عريقة ومكانة عالمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن فوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) يمثل إنجازًا غير مسبوق للدولة المصرية، ويؤكد ما تحظى به من مكانة رفيعة وحضور مؤثر في المحافل الدولية.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال استقباله الدكتور خالد العناني بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن هذا الفوز التاريخي يعبر عن تقدير المجتمع الدولي لما تمتلكه مصر من حضارة إنسانية عريقة تمتد جذورها عبر آلاف السنين، وما تركته من كنوز أثرية وثقافية خالدة تجسد نبوغ المصريين القدماء في مجالات العلم والفكر والثقافة.

وأكد مدبولي أن فوز العناني بهذا المنصب الرفيع يُعد أيضًا تقديرًا لكفاءة الكوادر المصرية وقدرتها على الإسهام بفاعلية في دعم الثقافة وصون التراث الإنساني حول العالم.

مدبولي: الحكومة ملتزمة بدعم أنشطة اليونسكو وتعزيز التعاون الدولي

وشدد رئيس الوزراء على استمرار سعي الحكومة المصرية لتعزيز التعاون مع منظمة اليونسكو في مختلف المجالات التعليمية والتربوية والثقافية، وكذلك في جهود صون التراث الإنساني وحمايته من الاندثار، مؤكدًا التزام مصر الكامل بدعم أنشطة المنظمة ومبادراتها العالمية الرامية إلى نشر قيم المعرفة والسلام.

خالد العناني: ثقة المجتمع الدولي مسؤولية كبرى تستحق العمل المتواصل

من جانبه، أعرب الدكتور خالد العناني، المدير العام المنتخب لمنظمة اليونسكو، عن خالص شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء على دعمه المتواصل منذ بداية حملته الانتخابية، مشيرًا إلى أن ما تحقق هو نتيجة جهد وطني مشترك بين وزارة الخارجية، وسفراء مصر، والبعثة المصرية لدى اليونسكو، إلى جانب مؤسسات الدولة كافة.

وقال العناني في تصريحاته إن هذه الثقة الدولية الكبيرة تفرض عليه بذل أقصى الجهود من أجل دعم رسالة اليونسكو في حماية التراث الإنساني ونشر المعرفة وتعزيز قيم السلام والتعايش بين الشعوب.

العناني: رؤية شاملة لتفعيل دور اليونسكو الثقافي والحضاري

وأوضح الدكتور خالد العناني أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا واسعًا لتحقيق أهداف المنظمة وتفعيل دورها في حماية التراث وتعزيز التعليم والثقافة والعلوم، مؤكدًا عزمه على توسيع نطاق التعاون بين مصر واليونسكو في مختلف مجالات العمل المشترك.

مدبولي في ختام اللقاء: نتمنى لك التوفيق في مهمتك الدولية

وفي ختام اللقاء، وجّه رئيس الوزراء تهنئة جديدة للدكتور خالد العناني متمنيًا له التوفيق والسداد في مهمته الدولية الجديدة، ومؤكدًا أن مصر ستظل شريكًا أساسيًا لليونسكو في مشروعات الحفاظ على التراث الإنساني ودعم الثقافة والتعليم عالميًا.