نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اندلاع حريق ضخم في دير تاريخي شمال إيطاليا ونجاة راهباته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اندلع حريق ضخم في دير برناجا التاريخي بمنطقة لومبارديا شمالي إيطاليا دون إصابات، وفق ما أعلنت فرق الإطفاء الإيطالية.

وأفادت السلطات بأن الحريق اندلع مساء السبت وامتد ليشمل المبنى بأكمله، كما تظهر الصور التي التقطتها فرق الإطفاء خلال الليل.

وذكرت فرق الإطفاء في بيان: "تعمل الفرق منذ مساء أمس على إخماد الحريق في دير برناغا في بلدة فالت بريانزا، وتم السيطرة على ألسنة اللهب، وجارٍ القيام بعمل كبير في المنطقة المتضررة".

ونقلت قناة "راي نيوز 24" الإخبارية الإيطالية أن 21 راهبة كن موجودات داخل الدير أثناء الحريق، وكانن يتابعن على التلفاز الصلاة التي يؤديها البابا ليون الرابع عشر. وأكدت القناة نجاح عملية إخلائهن وسلامتهن.