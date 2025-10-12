أخبار مصرية

الأربعاء.. "الصحفيين" تنظّم يومًا لدعم الزميلات الفلسطينيات

الأربعاء.. "الصحفيين" تنظّم يومًا لدعم الزميلات الفلسطينيات

أحمد جودة - القاهرة - تنظّم لجنتا الشؤون العربية والخارجية والمرأة بنقابة الصحفيين، يومًا لدعم الصحفيات الفلسطينيات، وذلك في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل، الموافق 15 أكتوبر الجاري، بمقر النقابة.

يأتي ذلك تقديرًا لدور الصحفيات الفلسطينيات في نقل الحقيقة، وتوثيق الجرائم والانتهاكات رغم التحديات الكبيرة، التي يواجهنها في الميدان.

ومن المقرر أن يشهد اليوم كلمات لعددٍ من الصحفيات الفلسطينيات، إلى جانب عرض تجارب ميدانية وشهادات حية، بالإضافة إلى مناقشة سبل دعم الصحفيات والإعلاميين في قطاع غزة.

