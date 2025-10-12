نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعيد عطية في جولة ميدانية قوية بمدارس أكتوبر.. واستبعاد مدير لتقصيره في العمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار المتابعة المستمرة لضمان الانضباط داخل المدارس، وتنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم، أجرى الأستاذ سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جولة ميدانية مكثفة شملت إدارتي حدائق أكتوبر و6 أكتوبر التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية والاطمئنان على انتظام الدراسة منذ اليوم الأول للعام الدراسي الجديد.

استهل عطية جولته بتفقد مجمع مدارس أبناء الجيزة بإدارة حدائق أكتوبر، حيث شملت الجولة مدارس:

المصطفى التجريبية للغات، الصديق للتعليم الأساسي، رياض الصالحين الثانوية المشتركة للتأسيس العسكري، الضحى للتعليم الأساسي، والإمام محمد عبده الرسمية التجريبية.

وخلال الزيارة، شدد وكيل الوزارة على ضرورة الانتهاء من تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب دون ربطها بالمصروفات الدراسية، تنفيذًا لتوجيهات الوزارة، مؤكدًا أن مصلحة الطالب هي أولوية مطلقة.

كما وجّه عطية بضرورة تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي داخل المدارس، والاهتمام بالجانب النفسي والسلوكي للطلاب، وتعزيز قيم الانتماء والاحترام والانضباط، إلى جانب تفعيل الإشراف اليومي داخل الفصول والأدوار والساحات المدرسية لضمان بيئة تعليمية آمنة ومنظمة.

وفي إطار جولته بإدارة 6 أكتوبر التعليمية، تفقد عطية عددًا من المدارس، من بينها:

مدرسة 6 أكتوبر الرسمية المتميزة للغات، ومدرسة الشهيد محمود أبو المجد الابتدائية.

وخلال الجولة، شدّد على أهمية نظافة المدارس والفناء المدرسي، ومتابعة انتظام حضور المعلمين والإداريين، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري مع أي تقصير أو خلل في الأداء.

وفي هذا السياق، أصدر وكيل الوزارة قرارًا باستبعاد أحد مديري المدارس إلى إدارة أطفيح التعليمية لتقصيره في أداء مهام عمله، مؤكدًا أن المرحلة الحالية لا تحتمل أي تهاون أو تقصير، وأن الانضباط والجودة في الأداء هما الأساس في اختيار القيادات التعليمية.

واختتم عطية جولته بالتأكيد على أن جولات المتابعة الميدانية مستمرة يوميًا بجميع الإدارات التعليمية تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير التربية والتعليم، لضمان انضباط العمل داخل المدارس وتحقيق عام دراسي ناجح يليق بمحافظة الجيزة.