نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصــر تدين الهجوم على مركز لإيواء النازحين بمدينة الفـاشر السودانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرب جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها واستنكارها للهجوم الذي تعرض له مركز لإيواء النازحين بمدينة الفاشر السودانية مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص، في انتهاك جديد لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشددة على ضرورة تضافر الجهود لوقف إطلاق النار ووضع حد للحرب في السودان.

وتؤكد مصر على تطلعها لتكثيف العمل من أجل إنهاء الصراع في السودان، وتغليب المصالح الوطنية العليا للشعب السوداني الشقيق، بما يسهم في الحفاظ على أرواحه ومقدراته، كما تعرب مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر الضحايا والحكومة والشعب السوداني الشقيق، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.