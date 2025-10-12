نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحرك حكومي لبناني بعد أكبر هجوم جوي إسرائيلي على البلاد منذ الحرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوعزت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم الأحد بتقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على خلفية هجوم إسرائيلي عنيف استهدف منطقة المصيلح جنوب البلاد.

وفي التفاصيل، أعطى وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي توجيهاته إلى مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بتوجيه شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن وأمين عام الأمم المتحدة، بشأن شنّ الطائرات الحربية الاسرائيلية في 11 أكتوبر 2025 (أمس السبت) غارات على مجموعةٍ من المعارض الخاصة بالجرافات والحفارات على طريق المصيلح- الزهراني في قضاء صيدا، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين، وإلى إلحاق أضرار جسيمة بالمؤسسات التجارية المستهدفة.

وطلب الوزير رجي من بعثة لبنان الدائمة في نيويورك نشر رسالة الشكوى وتوزيعها كوثيقةٍ رسمية على كافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

وكانت وزارة الخارجية أصدرت السبت بيانا استنكرت فيه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والتي تشكل خرقا فاضحا جديدا للقرار الدولي رقم 1701، وللاتفاق المتعلق بوقف الأعمال العدائية، وتعرقل جهود الجيش اللبناني لتنفيذ خطة حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية.

هذا وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان أمس، بأن "العدو الإسرائيلي نفذ فجر السبت أكبر عدوان جوي منذ انتهاء حرب الـ66 يومًا، مستهدفا منطقة المصيلح – الزهراني، ما أدى إلى استشهاد سوري وإصابة عدة مدنيين بجروح خطرة، إضافة إلى تدمير واسع لعشرات المعارض والآليات وتقدير الخسائر بمئات ملايين الدولارات".

وأشارت إلى أن الطائرات الإسرائيلية شنت أكثر من 10 غارات مباشرة على معارض للجرافات والحفارات، ما حوّل المنطقة إلى كتلة نارية هائلة، وأدى إلى احتراق وتدمير نحو 300 آلية بينها أكثر من 100 جرافة صغيرة.