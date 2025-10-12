العالم اليوم - بلا نتنياهو.. لافتات تدعو إلى "السلام" بشوارع تل أبيب والقدس

انتم الان تتابعون خبر بلا نتنياهو.. لافتات تدعو إلى "السلام" بشوارع تل أبيب والقدس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 أكتوبر 2025 08:05 مساءً - انتشرت في شوارع تل أبيب والقدس، الأحد، لوحات عملاقة تدعو إلى "السلام" و"التطبيع" مع إسرائيل، لكن الملفت أنها خلت من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويظهر في اللافتات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووزير خارجيته ماركو روبيو، ومبعوث واشنطن ستيف ويتكوف، إضافة إلى جاريد كوشنر صهر ترامب الذي عاد اسمه إلى الساحة السياسية بقوة.

ورفقت الصور مع عبارات مثل "صناع السلام في الشرق الأوسط"، و"لا تتوقفوا الآن"، و"أكملوا الطريق إلى التطبيع".

وحققت الصور انتشارا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وجاءت أغلب التعليقات على خلوها من نتنياهو.

وتحمل الصور شعار "ائتلاف الأمن الإقليمي"، الذي تأسس العام الماضي بهدف "تعزيز أمن إسرائيل".

ويأتي انتشار الصور قبيل زيارة مرتقبة لترامب إلى إسرائيل مقررة الإثنين، ومنها إلى مصر لحضور قمة السلام في شرم الشيخ التي تهدف إلى إنهاء حرب غزة.

وتوافقت إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة ترامب المكونة من 20 نقطة، لإنهاء الحرب في القطاع المدمر.

وبموجب الخطة، من المقرر أن تطلق حماس بحلول ظهر الإثنين سراح 47 رهينة (أحياء ومتوفون)، وتسليم رفات جندي إسرائيلي قتل عام 2014 خلال حرب سابقة في غزة.

وفي المقابل، ستفرج إسرائيل عن نحو ألفي أسير ومعتقل فلسطيني.

كما تنص خطة ترامب على ضرورة انتهاء حكم حماس في غزة، وتتضمن توقعات بأن تدير القطاع لجنة تكنوقراط فلسطينية تشرف عليها هيئة دولية برئاسة ترامب نفسه، وتضم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

ويترأس الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي قمة شرم الشيخ بعد ظهر الإثنين، بحضور قادة من أكثر من 20 دولة، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأعلنت الرئاسة المصرية، السبت، أن القمة تهدف إلى "إنهاء الحرب في قطاع غزة وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي".