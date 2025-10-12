قادة أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وتركيا وقطر والأردن والكويت أبرز المشاركين بقمة السلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أكتوبر 2025 08:13 مساءً - تُعقد قمة شرم الشيخ للسلام ظهر غد الإثنين برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة.

وتهدف القمة إلى إنهاء الحرب فى قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمى.

وتأتى هذه القمة فى ضوء رؤية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لتحقيق السلام فى المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم.

ومن المقرر أن يشارك فى القمة - حتى الآن - كل من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ملك الأردن، أمير قطر، أمير الكويت، ملك البحرين، رئيس فلسطين، رئيس تركيا، رئيس إندونيسيا، رئيس أذربيجان، رئيس فرنسا، رئيس قبرص، المستشار الألمانى، رئيس وزراء المملكة المتحدة، رئيسة وزراء إيطاليا، رئيس وزراء إسبانيا، رئيس وزراء اليونان، رئيس وزراء أرمينيا، رئيس وزراء المجر، رئيس وزراء باكستان، رئيس وزراء كندا، رئيس وزراء النرويج، رئيس وزراء العراق، نائب رئيس دولة الإمارات، وزير خارجية سلطنة عمان، سكرتير عام الأمم المتحدة، أمين عام جامعة الدول العربية، رئيس المجلس الأوروبى، وزير الدولة للشئون الخارجية للهند، سفير اليابان بالقاهرة.