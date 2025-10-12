العالم اليوم - فيديو.. طائرة منتخب نيجيريا تتعرض لحادث خطير وتهبط اضطراريا

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. طائرة منتخب نيجيريا تتعرض لحادث خطير وتهبط اضطراريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 أكتوبر 2025 09:01 مساءً - اضطرت الطائرة التي تقل بعثة منتخب نيجيريا إلى الهبوط الاضطراري في لواندا عاصمة أنغولا، بعد تعرضها لحادث وصف بـ"الخطير" مع تعرض الزجاج الأمامي لتصدع مفاجئ، حسبما أفادت به مصادر إعلامية نيجيرية.

وكانت البعثة النيجيرية في طريقها من مدينة بولوكواني بجنوب إفريقيا إلى أيو النيجيرية، استعدادا لخوض المباراة الأخيرة في تصفيات كأس العالم 2026.

وتوقفت الطائرة في لواندا للتزود بالوقود، إلا أن الرحلة التي بدأت بشكل طبيعي "واجهت خللا" بعد نحو 25 دقيقة من مغادرة العاصمة الأنغولية.

وأوضح أحد ممثلي منتخب "النسور"، أن "تصدعا كبيرا في الزجاج الأمامي للطائرة أجبر الطيار على العودة فورا والهبوط اضطراريا في مطار لواندا مجددا، حفاظا على سلامة الركاب".

وغادر اللاعبون وأعضاء الطاقم الفني والإداري، إضافة إلى وفد حكومي مرافق، الطائرة، ولم تسجل أي إصابت في صفوفهم.

ويستعد منتخب نيجيريا لمواجهة حاسمة أمام بنين متصدر المجموعة، الثلاثاء، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتعد المباراة مصيرية لنيجيريا التي تسعى لتأمين بطاقة التأهل، وسط منافسة قوية في مجموعتها.