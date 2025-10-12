تعرف على هدافي منتخب مصر بتصفيات كأس العالم فى غياب صلاح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أكتوبر 2025 07:17 مساءً - يفتقد منتخب مصر ، بقيادة حسام حسن، محمد صلاح قائد الفراعنة ونجم ليفربول الإنجليزى في مواجهة اليوم أمام منتخب غينيا بيساو التى تقام باستاد القاهرة، في ختام منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على جيبوتى بثلاثية نظيفة في المغرب، ليتأكد مشاركته فى كأس العالم 2026 لتكون المشاركة الرابعة بعد أعوام 1934 و1990 و2018.

وشارك 6 لاعبين فى أهداف منتخب مصر خلال منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 التى ستقام فى أمريكا والمكسيك وكندا، يتقدمهم محمد صلاح برصيد 9 أهداف.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، عدم مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول في مواجهة غينيا بيساو ومنح الفرصة للاعبين آخرين.



وجاءت قائمة هدافي منتخب مصر فى التصفيات على النحو التالي:



محمد صلاح: 9 أهداف

محمود حسن تريزيجيه: 5 أهداف

أحمد سيد "زيزو": هدفان

مصطفى محمد: هدف واحد

عمر مرموش: هدف واحد

إبراهيم عادل: هدف واحد

وضمت قائمة منتخب مصر التي اختارها حسام حسن 24 لاعبا نالوا شرف التأهل مع المنتخب للمرة الرابعة في تاريخ الفراعنة وجاءت كالتالى..

حراس المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي، عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، عمرو الجزار، حسام عبد المجيد، محمد حمدي.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي.

الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، أسامة فيصل.