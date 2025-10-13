ترامب يصل مطار بن جوريون استعدادا للمغادرة إلى شرم الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أكتوبر 2025 04:32 مساءً - يستعد الرئيس الأمريكي الآن لمغادرة إسرائيل متجها إلى شرم الشيخ، حيث وصل مطار بن جوريون تمهيدا للمغادرة إلى الأراضي المصرية.

وكان قد وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إسرائيل، في الوقت الذي بدأت فيه حركة حماس الفلسطينية إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، بعد أيام من توصله إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وكان في استقبال ترامب لدى وصوله مطار بن جوريون في تل أبيب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوج، والمبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.