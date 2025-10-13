نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي وترامب يعقدان جلسة مباحثات ثنائية قبيل انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب جلسة مباحثات ثنائية، قبيل انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام.

وتأتي هذه المباحثات في إطار التنسيق بين القوتين الكبيرتين لدعم جهود إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ووضع استراتيجيات مشتركة لتثبيت التهدئة في قطاع غزة.

وكان الرئيس السيسي قد استقبل ترامب لدى وصوله إلى مدينة شرم الشيخ، حيث استعرض الطرفان تطورات ملف السلام والأمن الإقليمي قبل انطلاق القمة رسميًا.

توافد قادة العالم للمشاركة في القمة

تضم القمة مشاركة أكثر من 20 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، في لقاء يُعقد برئاسة مشتركة بين الرئيسين السيسي وترامب. ومن أبرز المشاركين:

الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو

وفود من باراجواي وهولندا

رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير

رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستور

وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان

أهداف القمة ومساراتها الرئيسية

تسعى قمة شرم الشيخ للسلام إلى جمع الأطراف الفاعلة بالقضية الفلسطينية على طاولة واحدة لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، واستئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. كما تركز على تثبيت التهدئة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، ودعم جهود إعادة الإعمار في غزة.