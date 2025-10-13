نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يرحب بترامب وضيوف قمة شرم الشيخ: "كفى حربًا ومرحبًا بالسلام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب وبكافة الضيوف المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام، في بيان عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن المدينة تستضيف لقاءً تاريخيًا تلتقي فيه إرادة الشعوب بعزم قادة العالم، بهدف وضع حد للحرب في غزة وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

كلمة تحمل رسالة الإنسانية والسلام

قال الرئيس السيسي في رسالته:

"من مدينة شرم الشيخ، حيث تلتقي إرادة الشعوب بعزم قادة العالم من أجل وضع حدٍّ للحرب في غزة، حاملين رسالة واحدة إلى الإنسانية: كفى حربًا.. ومرحبًا بالسلام."

وتعكس هذه الكلمات الروح الإنسانية للقمة، ورغبة مصر في إحلال السلام في الشرق الأوسط، من خلال جمع جميع الأطراف المعنية على طاولة الحوار وتوحيد الجهود الدولية لتحقيق التهدئة والاستقرار المستدام.

أهمية القمة في دعم جهود السلام الإقليمي

تجسد قمة شرم الشيخ للسلام الدور المصري الفاعل في إحياء مسار السلام في المنطقة، وتهدف إلى حشد الدعم الدولي لإنهاء النزاعات في غزة، وتعزيز التعاون بين الدول العربية والغربية لإطلاق مرحلة جديدة من السلام والتنمية الإقليمية.