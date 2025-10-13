نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل الرئيس السيسي يوقع اتفاقية السلام على أرض السلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة شرم الشيخ للسلام أن السلام سيظل الخيار الاستراتيجي لمصر، مشددًا على أهمية التعاون الدولي لإحلال الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. تأتي القمة في ظل جهود مصرية متواصلة لإنهاء التوترات المتصاعدة في غزة وتعزيز مسار السلام الإقليمي.

حضور عالمي مكثف



شهدت القمة توافد قادة وزعماء من أكثر من 20 دولة حول العالم، بينهم الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو. كما شارك وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بالإضافة إلى وفود من باراجواي وهولندا ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير، ورئيس وزراء النرويج يوناس جار ستور.

أهداف القمة



تهدف القمة إلى جمع الأطراف الفاعلة بالقضية الفلسطينية على طاولة واحدة لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، واستئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. كما تسعى مصر من خلال القمة إلى وضع رؤية مشتركة لإعادة الاستقرار إلى المنطقة وإطلاق مسار سياسي شامل لإنهاء الأزمات المتكررة.

دعم المجتمع الدولي



تحظى القمة باهتمام واسع من المجتمع الدولي ووسائل الإعلام العالمية، التي ترى فيها فرصة لإحياء الجهود الدبلوماسية بعد سنوات من الجمود، وسط آمال في فتح صفحة جديدة من التفاهم الإقليمي والتعاون الدولي بما يخدم أمن واستقرار الشرق الأوسط.

انعكاسات محتملة على المنطقة



من المتوقع أن يساهم الاتفاق على إنهاء الحرب في غزة في تخفيف التوترات الإنسانية والسياسية، مع إتاحة المجال لإعادة الإعمار وتحسين الوضع المعيشي للمدنيين. كما يفتح الطريق لمزيد من المبادرات الإقليمية والدولية التي تدعم الاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط.

خطوات لاحقة:



بعد توقيع الاتفاق، ستبدأ مرحلة جديدة من المفاوضات السياسية ومساعي تثبيت التهدئة، مع متابعة دقيقة من مصر والدول المشاركة لضمان تنفيذ بنود الاتفاق وتحقيق الأهداف المرجوة.

