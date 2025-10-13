نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل رئيس وزراء باكستان: قمة شرم الشيخ للسلام أنهت الحرب وترامب رجل سلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف بنتائج قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكدًا أنها نجحت في تحقيق السلام بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذل جهودًا كبيرة لوقف الحرب.

قمة شرم الشيخ تجمع قادة العالم من أجل السلام



انطلقت فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، بهدف إنهاء الحرب في غزة وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط. وشهدت المدينة حضورًا دوليًا واسعًا من القادة والزعماء وممثلي المنظمات الدولية.

مشاركة دولية واسعة في القمة



استقبلت شرم الشيخ الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو. كما حضر توني بلير، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، ورئيس وزراء النرويج يوناس جار ستور، ووفود من هولندا وباراجواي.

الجهود المصرية لإحياء مسار السلام



أكدت الرئاسة المصرية مشاركة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في ظل سعي القاهرة الدائم لجمع الأطراف الفاعلة على طاولة واحدة لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة إطلاق المفاوضات السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

أهداف القمة ومحاور النقاش



تركز القمة على تثبيت التهدئة في غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وإطلاق رؤية مشتركة لإعادة الاستقرار إلى المنطقة. كما تسعى إلى بلورة مسار سياسي شامل يؤسس لمرحلة جديدة من السلام والتنمية في الشرق الأوسط.

اهتمام عالمي ومتابعة إعلامية واسعة



حظيت القمة بتغطية عالمية مكثفة، حيث اعتبرتها وسائل الإعلام حدثًا تاريخيًا يعيد الأمل لإحياء الدبلوماسية الدولية بعد سنوات من الجمود، وسط توقعات بفتح صفحة جديدة من التفاهم الإقليمي والتعاون الدولي.

