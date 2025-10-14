النائب محمد أبو العلا يترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ السبت المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 02:28 مساءً - كشفت مصادر برلمانية أن النائب محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصرى، بصفته أكبر الأعضاء سنًا، سيتولى رئاسة الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الثاني.

جدير بالذكر أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًا رقم 580 لسنة 2025، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري، لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وبموجب القرار، تبدأ أعمال الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ، الذي يضم 300 عضو، منهم 200 منتخبين بنظامي القائمة والفردي، و100 معينين بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك بعد انتهاء مدة المجلس الحالي في 17 أكتوبر الجاري.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة الافتتاحية انتخاب رئيس المجلس ووكيليه وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

وتتضمن الجلسة الافتتاحية عددًا من الإجراءات الدستورية والتنظيمية، أبرزها تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بإعلان نتائج انتخابات الشيوخ، إلى جانب قرار تعيين الأعضاء.