2409 مرشحين على مقعد الفردى وقائمتين فى سابع أيام الترشح لانتخابات مجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 07:28 مساءً - صرح القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب قد باشرت أعمالها بانتظام لليوم السابع بكافة المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وبلغ عدد من تقدموا بأوراق الترشح 218 على مستوي الجمهورية، وبذلك يصل إجمالي من تقدموا بطلبات ترشح عدد 2409 على النظام الفردي وشهد اليوم السابع تقدم القائمة الوطنية من أجل مصر للترشح بنظام القوائم على قطاع شرق الدلتا والذي يشمل محافظات ( الشرقية دمياط بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء ) ، وقطاع غرب الدلتا ويشمل محافظات ) الإسكندرية، البحيرة، مطروح ).

وقد تابعت غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات سير العمل بلجان تلقي طلبات الترشح ولم ترصد أي معوقات طوال اليوم، وتم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح على البرنامج الإلكتروني الجديد الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات لرقمنة المستندات وحفظها إلكترونياً.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد غد، الخميس، القائمة المبدئية للمترشحين بانتخابات مجلس النواب برموزهم الانتخابية، للنظامين الفردي والقائمة، وذلك بالتزامن مع بدء فترة تقديم الطعون الانتخابية التي تستمر لمدة ثلاثة أيام وفقاً للجدول الزمني لإجراءات انتخابات مجلس النواب، حيث يستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة وهى الخميس والجمعة والسبت الموافقين 16 و17 و18 أكتوبر، على أن تبدأ فى ذات الوقت مرحلة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري، على أن يتم الفصل في الطعون أيام 19 و20 و21 أكتوبر الجاري، وتعلن القائمة النهائية يوم 23 أكتوبر.