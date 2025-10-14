مصر تسلم ملك هولندا دعوة الرئيس السيسى لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 07:28 مساءً - استقبل السفير كريستوفر يونكر، مدير مكتب ملك هولندا، السفير عماد حنا، حيث قام السفير بتسليم الدعوة الموجهة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الملك ڤيليم ألكسندر ملك هولندا، للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وكذا الهدية التذكارية المقدمة لملك هولندا والمتمثلة في مُجسم مُصغر للمتحف المصري الكبير.



استعرض السفير المصري خلال اللقاء الأهمية الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير والذي يمثل انعكاساً للإرث الحضاري والتاريخي الذي تذخر به مصر، فضلاً عن تزامنها مع تبوء مصر للمكانة التي تستحقها من خلال فوز السيد الدكتور "خالد العناني" بانتخابه مديراً عاماً لمنظمة اليونسكو.

من جانبه، أعرب مدير مكتب جلالة ملك هولندا عن شكر وتقدير بلاده لهذه الدعوة، كما ثمن الدور المحوري الذي تقوم به مصر لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، والذي تكلل بتوقيع اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة.