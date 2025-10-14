الرياض - كتبت رنا صلاح - سر جمال الشعر الطبيعي، في عالم العناية بالجمال يعتبر الشعر تاج المرأة وزينتها الاولى وتسعى كل سيدة وكل فتاة للحصول على شعر صحي طويل وناعم وكثيف خصوصا في الاوقات التي تسبق المناسبات والاعياد حيث يضفي الشعر الصحي جمالا وثقة بالنفس ويعكس الاهتمام بالنفس والحالة النفسية ويجعل المظهر اكثر اشراقا ورونقا لكن مع تعدد العوامل الخارجية والتلوث والتغيرات المناخية يمكن ان تكون طرق العناية التقليدية غير فعالة مما يجعل البحث عن الحلول الطبيعية امرا ضروريا ومن ابرز هذه الحلول استخدام السدر الذي اشتهر منذ القدم بخصائصه الفعالة في تنظيف الشعر وتحفيز نموه وزيادة كثافته في وقت قصير.

«شعرك هيعدي ركبتك في العيد»… عشبة ربانية موجودة في كل بيت تطول وتكثف الشعر من الاستخدام الاول

لتحضير ماسك السدر تحتاجين الى كوب من الزبادي وكوب من الماء الفاتر وملعقتين كبيرتين من بودرة السدر وملعقتين من زيت الزيتون وزيت جوز الهند تعمل هذه المكونات معا على تغذية فروة الرأس وتقوية بصيلات الشعر وترطيب الشعر من الجذور حتى الاطراف كما تساعد على الحد من تساقط الشعر وتقصفه وتعطيه لمعانا طبيعيا صحيا.

طريقة الاستخدام للحصول على افضل النتائج

في البداية يتم خلط السدر مع الماء حتى يصبح القوام كريمي ثم يضاف الزبادي مع التقليب جيدا لضمان تداخل المكونات بعد ذلك تضاف الزيوت وتقلب حتى الحصول على خليط متجانس يوضع الماسك على فروة الرأس مع تجنب وضعه على الاطراف لتفادي التقصف ويترك لمدة ساعتين ثم يغسل الشعر جيدا ويلاحظ مع تكرار الاستخدام زيادة طول الشعر وكثافته وتحسن ملمسه ولمعانه بشكل واضح.