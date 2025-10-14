نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري: التوسع في تحلية المياه ضرورة لمواجهة تحديات الغذاء عالميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية التوسع في الاعتماد على تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، لمواجهة تحديات الأمن الغذائي التي تواجه العديد من دول العالم، مشددًا على ضرورة توجيه أنظار المجتمع الدولي لزيادة البحث العلمي في مجال تقليل تكلفة التحلية وجعل استخدامها في إنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع شيتوس نوجوشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP)، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه.

وأعرب الدكتور سويلم عن تقديره للتعاون الوثيق بين الوزارة والبرنامج الإنمائي في مجالات حماية الشواطئ والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والتوعية والإعلام، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجانبين أثمر عن تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، بتمويل من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 31.4 مليون دولار، إلى جانب الإعداد لإطلاق مرحلة جديدة من المشروع قريبًا.

من جانبها، أشادت الممثل المقيم للبرنامج بالمجهودات المبذولة من وزارة الري في إدارة الموارد المائية والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، مؤكدة أن التعاون مع الوزارة يمثل نموذجًا ناجحًا يحتذى به في المنطقة.

ويأتي اللقاء في إطار تعزيز الشراكات الدولية ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، والذي يُعقد هذا العام تحت عنوان “حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية”، بمشاركة واسعة من مسؤولي المياه والخبراء الدوليين وصناع القرار من مختلف دول العالم.

ويعقد أسبوع القاهرة الثامن للمياه تحت عنوان «حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية»، بحضور عدد كبير من المسئولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم.

ويأتي تنظيم أسبوع المياه في القاهرة سنويًا، لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون من أجل تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة عالميا، فضلا عن دفع الأجندة المشتركة في مجال المياه.

وتركز أجندة أسبوع المياه في نسخته الثامنة هذا العام على خمسة محاور رئيسية هي: التعاون، العمل المناخي، الابتكار، الحلول المعتمدة على الطبيعة، والبنية التحتية المستدامة.