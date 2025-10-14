نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال تفقده مراحل الاختبار والتشغيل التجريبي لمحطة الربط الكهربائي المصري السعودي العملاقة بمدينة بدر مدبولي: المحطة تمثل إحدى الركائز المهمة لمشروع الربط بين مصر والسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراحل الاختبار والتشغيل التجريبي لمحطة الربط الكهربائي المصري السعودي العملاقة بمدينة بدر، "جهد 500 كيلو فولت تيار مستمر"، بمشاركة المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من الوزراء والمسؤولين، في إطار متابعة الحكومة للمشروعات القومية العملاقة التي تمثل نقلة نوعية في مجال البنية التحتية للطاقة.

وتُعد المحطة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط من حيث التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة في التصنيع والتشغيل، وتُشكل حلقة محورية في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية.

مدبولي: المشروع يحظى بمتابعة الرئيس السيسي ويمثل نقلة استراتيجية في التعاون العربي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن محطة الربط الكهربائي المصري السعودي العملاقة بمدينة بدر تُعد إحدى الركائز الأساسية لمشروع الربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتحظى بمتابعة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرًا لأهميتها في دعم أمن الطاقة وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال الحيوي.

وأضاف أن المشروع يجسد نموذجًا عمليًا للتكامل العربي في مجال الطاقة، ويمثل خطوة مهمة نحو تحقيق سوق عربية مشتركة للكهرباء، تسهم في تعزيز كفاءة الشبكات واستقرارها، والاستفادة المثلى من موارد التوليد المتاحة في البلدية.

عصمت: ربط بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة ونواة للتكامل بين القارات

من جانبه، أوضح المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن المشروع يمثل جسرًا للطاقة بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة، ويُعد نواة لربط كهربائي مستقبلي بين قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا.

وأشار إلى أن اختلاف أوقات ذروة الأحمال بين الشبكتين المصرية والسعودية سيُسهم في الاستخدام الأمثل للطاقة، وخفض استهلاك الوقود، وتحقيق التشغيل الاقتصادي الأمثل للشبكة الموحدة.

تقدم في التنفيذ واستعداد للتشغيل الكامل

خلال جولته، تابع رئيس الوزراء الأعمال النهائية بالمحطة، وشهد اختبارات التشغيل لمختلف المعدات والأنظمة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد.

وتم استعراض ما تم إنجازه من أعمال، ومنها الانتهاء من محطة محولات بدر ومحطة سكاكين طابا 2 والخط الهوائي (بدر/طابا 2) بطول نحو 320 كم، إضافة إلى الكابلات البحرية والأرضية ولوحات التحكم والألياف الضوئية.

مدبولي يوجه بسرعة إنجاز المرحلة الثانية وتوثيق المشروع

عقب الجولة، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا بموقع المشروع بحضور الوزراء والمسؤولين وممثلي الشركات المنفذة، حيث أكد على سرعة استكمال المرحلة الثانية من المشروع ليكون جاهزًا للتشغيل الكامل بحلول أبريل 2026.

كما وجه بتوثيق المشروع وتصويره بشكل احترافي يعكس حجمه وأهميته، مشيدًا بجهود الشركات المنفذة وبكفاءة العمالة المصرية التي ساهمت في تنفيذ المشروع بمعايير عالمية، مؤكدًا أهمية إنشاء مدارس فنية متخصصة لتأهيل الكوادر في مجالات الطاقة المتقدمة.

مشروع استراتيجي بقدرة 3000 ميجاوات

يُعد مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي أحد أهم المشروعات الاستراتيجية في المنطقة، بقدرة 3000 ميجاوات، ويضم ثلاث محطات رئيسية في بدر شرق القاهرة، وتبوك، وشرق المدينة بالسعودية، ويربط بينها خطوط هوائية بطول 1350 كيلومترًا وكابلات بحرية.

ينفذ المشروع تحالف من ثلاث شركات عالمية، وقد تجاوزت ساعات العمل المنجزة 11.6 مليون ساعة عمل، ليصبح هذا المشروع نموذجًا متكاملًا للتعاون العربي في مجالات البنية التحتية والطاقة.