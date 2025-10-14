أخبار مصرية

محافظة الجيزة: زراعة الأشجار والنخيل ودعم المسطحات الخضراء وحملات للنظافة

0 نشر
0 تبليغ

  • محافظة الجيزة: زراعة الأشجار والنخيل ودعم المسطحات الخضراء وحملات للنظافة 1/2
  • محافظة الجيزة: زراعة الأشجار والنخيل ودعم المسطحات الخضراء وحملات للنظافة 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: زراعة الأشجار والنخيل ودعم المسطحات الخضراء وحملات للنظافة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بشوارع البحر الأعظم وخاتم المرسلين والمنصورية

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود هيئة النظافة والتجميل في تنفيذ خططها اليومية لرفع كفاءة الشوارع والميادين وتحسين المظهر الحضاري وذلك في إطار جهود الحفاظ على مستوى النظافة العام وتكثيف الأعمال الميدانية بمختلف الأحياء.

وشملت الجهود استكمال أعمال النظافة للطريق وطلاء البلدورات والكنس الآلي بشارع ترعة المنصورية بحي الهرم إلى جانب تنفيذ أعمال زراعة النخيل والتشجير بشارع البحر الأعظم بحي جنوب الجيزة، وزراعة أحواض الزهور والنباتات التجميلية بشارع خاتم المرسلين بحي العمرانية.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على استمرار تنفيذ خطط النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية مشددًا على المتابعة اليومية للأعمال وتحقيق أقصى استفادة من المعدات والإمكانات المتاحة لإظهار المحافظة بالمظهر الحضاري اللائق بها.
تابع الحملات ميدانيًا اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل.

FB_IMG_1760449249250
FB_IMG_1760449249250
FB_IMG_1760449239649
FB_IMG_1760449239649
FB_IMG_1760449241525
FB_IMG_1760449241525
FB_IMG_1760449243335
FB_IMG_1760449243335
FB_IMG_1760449245333
FB_IMG_1760449245333
FB_IMG_1760449247354
FB_IMG_1760449247354
FB_IMG_1760449232171
FB_IMG_1760449232171
FB_IMG_1760449234170
FB_IMG_1760449234170
FB_IMG_1760449235399
FB_IMG_1760449235399
FB_IMG_1760449237473
FB_IMG_1760449237473
FB_IMG_1760449229929
FB_IMG_1760449229929
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا