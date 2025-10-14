عاجل- “كريتيفا”.. مبادرة وطنية لتأهيل الشباب ودعم ريادة الأعمال وتعزيز الاقتصاد الرقمي في المحافظات

أحمد جودة - القاهرة - تأهيل الشباب وربطهم بسوق العمل

في إطار جهود الدولة لبناء الإنسان المصري وتمكين الشباب، تواصل مبادرة "كريتيفا" التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العمل على تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، مع التركيز على مجالات العمل الحر وريادة الأعمال في مختلف المحافظات.

وتهدف المبادرة إلى سد الفجوة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل من خلال التدريب العملي على أحدث التقنيات الرقمية، بما يعزز فرص الشباب في التوظيف والمشروعات الناشئة.

انتشار المراكز الرقمية في المحافظات

شهدت مبادرة "كريتيفا" توسعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد مراكز "إبداع مصر الرقمية" من 3 مراكز فقط عام 2018 إلى 24 مركزًا في 21 محافظة حتى الآن، في خطوة تعكس التزام الدولة بتوفير بيئة تكنولوجية متكاملة للشباب في مختلف أنحاء الجمهورية، وعدم اقتصار الفرص على العاصمة فقط.

وتُعد هذه المراكز بمثابة حاضنات للإبداع والابتكار، تقدم للشباب التدريب والدعم الفني والخدمات التقنية المتخصصة لتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشروعات واقعية.

دعم الشركات الناشئة وتمكين رواد الأعمال

أسهمت مبادرة "كريتيفا" في دعم أكثر من 790 شركة ناشئة على مستوى الجمهورية، من خلال برامج تدريبية وخدمات استشارية وتقنية ساعدت على تطوير مشروعاتهم وتحسين قدرتهم على جذب الاستثمارات.

كما تعمل المراكز على ربط رواد الأعمال بالمستثمرين المحليين والدوليين، وتشجيع ثقافة الابتكار وريادة الأعمال كأحد محركات التحول نحو الاقتصاد الرقمي في مصر.

تعزيز الاقتصاد الرقمي وبناء جيل من المبدعين

تؤكد مبادرة "كريتيفا" توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي باعتباره أحد ركائز النمو المستدام، وذلك عبر بناء جيل من الشباب المبدع القادر على إنتاج حلول تكنولوجية مبتكرة تخدم القطاعات المختلفة.

كما تواصل المبادرة تنفيذ برامج متخصصة في الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتجارة الإلكترونية، بما يسهم في إعداد كوادر مصرية مؤهلة للمنافسة إقليميًا وعالميًا.