وزير الخارجية ونظيره البرتغالي يناقشان الأوضاع الإقليمية والدولية

أحمد جودة - القاهرة - استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير خارجية جمهورية البرتغال باولو رانجيل.

وجرى خلال الاستقبال، بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة أبرز مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.