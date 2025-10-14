نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير مشروع التكيف المناخي: اعتماد خطة إدارة السواحل خلال أيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور محمد أحمد علي، مدير مشروع «تعزيز التكيف مع تغيرات المناخ في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي»، أن الإطار القانوني والمؤسسي لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية سيتم اعتماده رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أن الخطة تمثل أحد أهم مكونات المشروع التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية والتنموية بالمناطق الساحلية.



جاء ذلك خلال كلمة الدكتور محمد أحمد علي في جلسة بعنوان “حلم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في مصر أصبححقيقة”، ضمن فعاليات اليوم الثالث من أسبوع القاهرة الثامن للمياه، بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والسيدة تشيتوسي نوجوتشي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مصر.



وأوضح مدير المشروع، أن محافظة دمياط فازت بالمركز الأول على مستوى المحافظات الساحلية في تطبيق التجربة الأولى لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، مشيرًا إلى أن نتائج التجربة أظهرت أهمية التعاون بين الجهات المعنية والخبراء لتحقيق التكامل في إدارة المناطق الساحلية ومواجهة التحديات المناخية.



وتعرف الأمم المتحدة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بأنها عملية ديناميكية لإدارة واستخدام المناطق الساحلية بشكل مستدام، بما يراعي النظم البيئية والمناظر الطبيعية وتنوع الأنشطة والاستخدامات وتفاعلاتها بين البر والبحر، لضمان التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة.



ويُعقد أسبوع القاهرة الثامن للمياه هذا العام تحت عنوان «حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامةالموارد المائية»، بمشاركة واسعة من المسئولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة عالميًا.



وتتناول أجندة الأسبوع في نسخته الحالية خمسة محاور رئيسية هي: التعاون، العمل المناخي، الابتكار، الحلول المعتمدة على الطبيعة، والبنية التحتية المستدامة.