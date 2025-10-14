إسرائيل تتوعد معارضيها بعد حملة خواكين فينيكس وأوليفيا كولمان لدعم غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 10:27 مساءً - ذكر موقع فارايتي أن كبرى الاستوديوهات العالمية نتفليكس، وديزني، وأمازون ستوديوز، وآبل، ووارنر براذرز ديسكفري في المملكة المتحدة، تلقت إنذارا قانونيا بشأن مقاطعة جماعية للمؤسسات السينمائية الإسرائيلية.

وتشير الرسالة الصادرة عن محامى المملكة المتحدة من أجل إسرائيل إلى أن المقاطعة، التي حظيت بدعم نجوم هوليوود بما في ذلك خواكين فينيكس، وإيما ستون، وأوليفيا كولمان، ومارك رافالو، تشكل خرقًا لقانون المساواة في المملكة المتحدة، وقد يكون لها أيضًا تأثير سلبي على التمويل والتأمين.

وأصدرت مجموعة عمال السينما من أجل فلسطين، التي تضم ما لا يقل عن 4000 موقع على رسالة مفتوحة تعهد فيها ممثلون مثل أندرو غارفيلد وإيما ستون وخواكين فينيكس بعدم العمل مع شركات إسرائيلية متواطئة في الإبادة الجماعية.

وقالت صحيفة إسرائيل هيوم إن عددا ضخما من العاملين بصناعة السينما والتليفزيون بالعالم تعهدوا بعدم التعاون مع إسرائيل والضالعين في إبادة الفلسطينيين، موضحة أنه من بين المتعهدين عدد كبير من الأسماء البارزة والفائزين بجوائز أوسكار وإيمي والسعفة الذهبية.

بين الممثلين البارزين الذين وقعوا على العريضة: أوليفيا كولمان (برودتشيرش، ذا كراون، روز ضد روز)، إيو أدافيري (ذا بير)، إيمي ليو وود (سيكس إديوكيشن)، مارك رافالو (زودياك، العملاق الأخضر من عالم مارفل السينمائي)، بابا أسيدو (الذي سيلعب دور البروفيسور سناب في المسلسل التليفزيوني الجديد هاري بوتر)، سينثيا نيكسون (سيكس آند ذا سيتي)، جوش أوكونور (ريفالز، جودز كانتري) وغيرهم.

وجاء في العريضة: قضت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في العالم، بوجود خطر إبادة جماعية محتمل في غزة، وبأن احتلال إسرائيل وسياستها العنصرية ضد الفلسطينيين غير قانونيين.

وقالت إن الدفاع عن المساواة والعدالة والحرية لجميع الناس واجب أخلاقي عميق لا يمكن لأحد منا تجاهله. كذلك، يجب علينا الآن أن نرفع صوتنا ضد الأذى الذي يلحق بالشعب الفلسطيني.