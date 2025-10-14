سفير مصر فى لندن يلتقى وزير الدولة البريطانى للشرق الأوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 11:22 مساءً - التقى السفير أشرف سويلم، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، هايمش فالكونر وزير الدولة البريطانى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيثُ أكد الجانبان أهمية العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة، وحرصهما المشترك على الارتقاء بها إلى مستوى شراكة استراتيجية متكاملة بما يُحقق مصالح البلدين وأولوياتهما ويسهم أيضاً فى دعم الاستقرار والتنمية بالمنطقة.

وأشاد الوزير البريطانى بقمة شرم الشيخ السلام، كونها لحظة تاريخية هامة ينبغى مواصلة البناء عليها، مُثمناً الدور المحوري الذى تضطلع به مصر فى الوساطة بين الأطراف الفلسطينية وجهودها الحثيثة لتحقيق وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار فى غزة.