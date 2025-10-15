نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: توزيع 230 مليون كتاب مدرسي على المدارس في الفصل الدراسي الأول لضمان انتظام الدراسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة انتهت من طباعة وتوزيع نحو 230 مليون كتاب مدرسي على مستوى الجمهورية للفصل الدراسي الأول، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس حجم الجهود المبذولة لضمان انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة.

وأوضح الوزير خلال اجتماعه عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية، أن نسب توزيع الكتب هذا العام تجاوزت بكثير الأعوام السابقة التي لم يتعد فيها إجمالي ما تم توزيعه من الكتب بين 30 إلى 40 مليون كتاب، مؤكدًا أن هذا التطور يعكس نجاح الوزارة في التخطيط المسبق وتكامل الجهود بين قطاعاتها المختلفة.

وشدد الوزير على ضرورة التنسيق المستمر بين المديريات التعليمية والإدارة العامة للكتب لضمان وصول الكتب إلى جميع المدارس في المواعيد المحددة، ومتابعة عمليات التوزيع بشكل دقيق لتجنب أي تأخير أو عجز في بعض المواد الدراسية.

كما وجّه الوزير بضرورة التأكد من تسليم الكتب للطلاب دون ربطها بالمصروفات الدراسية، تنفيذًا لتوجيهات الوزارة في دعم حق كل طالب في الحصول على الكتاب كوسيلة أساسية للتعلم، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية مستمرة لضمان انضباط العملية التعليمية وتوافر الوسائل التعليمية بكفاءة داخل الفصول.

وأضاف الدكتور محمد عبد اللطيف أن انتظام تسليم الكتب يأتي ضمن خطة متكاملة لتحقيق بيئة تعليمية مستقرة ومنضبطة تعزز من جودة التعليم، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق معايير الجودة والانضباط داخل المدارس، ومتابعة تنفيذها يوميًا من خلال جولات ميدانية وفرق متابعة مركزية ومحلية.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن توفير الكتاب المدرسي في موعده يعكس التزام الدولة بتطوير التعليم وتحقيق العدالة في إتاحة فرص التعلم لكل الطلاب، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في جهودها لتوفير المناهج الحديثة سواء في صورتها الورقية أو الرقمية عبر المنصات التعليمية، بما يتماشى مع توجه الدولة للتحول نحو التعليم المدمج القائم على المعرفة والابتكار.