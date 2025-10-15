نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: غير مقبول أن يكون هناك طالب غير قادر على القراءة أو الكتابة.. وتفعيل برامج القرائية في المدارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم على ضرورة تفعيل برامج القرائية بشكل عملي داخل المدارس في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن الوزارة لن تسمح بوجود أي طالب غير قادر على القراءة أو الكتابة في أي مرحلة من مراحل التعليم قبل الجامعي.

وأكد الوزير خلال اجتماعه مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن الوزارة تعمل على بناء جيل متقن لمهارات اللغة، باعتبارها الأساس في تحصيل العلوم والمعارف، موضحًا أن القراءة والكتابة ليست مجرد مهارات لغوية، بل هي أدوات أساسية للتعلم مدى الحياة، ومن ثمّ فإن تطويرها يُعد مسؤولية مشتركة بين المدرسة والأسرة.

وأشار محمد عبداللطيف إلى أن تفعيل برامج القرائية سيُسهم في تحسين نواتج التعلم، وتحقيق العدالة التعليمية بين جميع الطلاب، لافتًا إلى أن الوزارة تتابع تنفيذ تلك البرامج ميدانيًا من خلال فرق متابعة متخصصة داخل المدارس، لضمان تطبيق استراتيجيات تعليم القراءة والكتابة بصورة فاعلة وتفاعلية.

وشدد الوزير على أن تقييمات الطلاب خلال أعمال السنة يجب أن تُعبر تعبيرًا حقيقيًا عن مستوى إتقانهم لمهارات اللغة، وأن يتم رصد نقاط الضعف والعمل على معالجتها بشكل دوري، مشيرًا إلى أن مصر تستعد للمشاركة في مسابقات دولية في مجال القرائية، ويجب أن تحقق مراكز متقدمة تعكس الجهود الوطنية المبذولة لتطوير التعليم.

كما وجه الوزير بضرورة إشراك معلمي اللغة العربية في برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءتهم في تعليم مهارات القراءة والكتابة، مع الاستفادة من الخبرات الميدانية الناجحة في المحافظات التي حققت تقدمًا في نتائج القرائية، مؤكدًا أن الوزارة ستكافئ المدارس التي تُحقق نتائج متميزة في هذا الملف، باعتباره مؤشرًا حقيقيًا على جودة العملية التعليمية.

واختتم محمد عبداللطيف حديثه بالتأكيد على أن تنمية مهارات القراءة والكتابة تمثل ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب المصري المتوازن، وأن الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير المناهج وطرق التدريس بما يضمن تخريج طلاب يمتلكون القدرة على التفكير والتحليل والإبداع، وليس الحفظ والتلقين فقط.