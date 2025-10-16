نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة حلوان: "لا تنتظر أحد يصنع لك مجدك... المجد يُصنع بالعلم والعمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، خلال كلمته في مؤتمر العلوم والبيئة، أن بناء المجد العلمي لا يأتي من الخارج، بل من داخل المؤسسات الأكاديمية التي تؤمن بالعلم وتدعمه. وقال: "أوعي حد ييجي يصنعلك مجدك... المجد يُصنع هنا، في معاملنا وقاعاتنا وعلى أيدي علمائنا."

وشدد قنديل على أهمية الدور المحوري الذي يقوم به علماء كلية العلوم وأساتذتها في تشكيل العقلية العلمية داخل الجامعة، مؤكدًا أن أي منظومة بحثية أو علمية لا يمكن أن تنهض دونهم.

وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في آليات تدريس المواد العلمية داخل الكليات، موضحًا أن هناك أقسامًا علمية يجب أن تُسند إليها عملية التدريس وفقًا للكود الأكاديمي الخاص بكل مادة، لضمان جودة التعليم وتكامل التخصصات.

أعلن رئيس الجامعة عن توجه واضح نحو تمكين أعضاء هيئة التدريس، من خلال ضمان حقوقهم في التدريس، وتوفير الرعاية الصحية، وتحسين دخلهم، بما يليق بمكانتهم العلمية ودورهم الحيوي في تطوير الجامعة.

ودعا قنديل إلى التركيز على المشروعات البحثية التطبيقية التي تحقق عائدًا ملموسًا يسهم في تطوير المجتمع والاقتصاد الوطني.

وأكد أن التعليم الجامعي يجب أن يُؤسس لسوق العمل، مشيرًا إلى أن أساتذة الجامعة يتم استقطابهم في مختلف المجالات، وهو ما يعكس كفاءتهم العالية التي يجب أن تُستثمر داخل الجامعة نفسها.

واختتم الدكتور قنديل كلمته بدعوة صريحة لعلماء الجامعة وأعضاء هيئة التدريس لتوجيه جهودهم البحثية لخدمة الجامعة والوطن، وليس فقط للنشر الدولي، قائلًا: "نريد من علمائنا أن نرى نتائج أبحاثهم تُطبق على أرض الواقع، لا أن تبقى حبيسة المجلات."